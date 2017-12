14enne colpito da proiettile in testa: è in coma farmacologico Il sindaco: "Annullati brindisi in piazza: non doveva accadere"

Volti tristi a Parete, persino gli scambi di auguri pesano nel giorno di Natale a causa del dramma che ha coinvolto il piccolo Luigi, adolescente di 14 anni, una forte passione per il calcio, ferito alla testa ieri da un proiettile vagante sparato probabilmente da un balcone. Ora e' in coma farmacologico. Il giovane era in compagnia di alcuni amici; non si sa ancora con certezza se fosse seduto su una panchina o stesse passeggiando, di certo improvvisamente e' stramazzato al suolo. Gli amici hanno visto il sangue uscire dalla testa e hanno pensato che avesse sbattuto il capo contro il marciapiede. L'allarme e' scattato quando hanno visto che Luigi non si muoveva e si e' messa in moto la macchina dei soccorsi. Ora il minore lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Caserta dove gli e' stato estratto il proiettile che ha attraversato la scatola cranica. Luigi ha riportato un vasto edema cerebrale, ed e' in coma farmacologico. Decisive saranno le prossime ore. Un clima pesante si respira in paese. Infatti, il 20 novembre scorso una coppia di anziani coniugi, Francesco Afratellanza di 82 anni e Antonietta Della Gatta di 80, e' stata massacrata a colpi di coltelli dal figlio; la comunita' si era da poco ripresa da quella tragedia, e oggi erano in programma i brindisi di Natale in piazza. "Li abbiamo doverosamente annullati - dice il sindaco Gino Pellegrino - non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente, i carabinieri stanno indagando, ma di certo, se si e' trattato di un incidente, come sembra dai primi accertamenti, non doveva assolutamente accadere". Nel corso principale del paese, in via Vittorio Emanuele, dove e' avvenuta la tragedia, si parla solo di quanto e' avvenuto, anche perche' il colpo e' partito da un balcone che affaccia proprio sul corso. Un episodio che ricorda da vicino quello accaduto nel vicino comune di Trentola Ducenta, dove un bimbo tunisino di 10 anni, Karim, resto' gravemente ferito alla testa da un proiettile sparato da un vicino di casa la notte del Capodanno 2008. La famiglia poi lascio' Trentola. A Parete Luigi giocava a pallone, era una sua passione ma per molti avrebbe fatto strada visto il talento. I suoi familiari sono conosciuti; in passato gestivano un deposito di bevande, il papa' e' anche agricoltore.