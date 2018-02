Prof di Montesarchio rimprovera alunno e lui la accoltella E' accaduto un istituto superiore: il ragazzo, un 17enne, l'ha colpita al volto

Aggredita al volto con un coltello da un alunno 17enne durante l'orario di lezione. La vittima e' una insegnate di italiano , dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, residente a Montesarchio.

L'aggressione avvenuta intorno alle 12, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti dopo che è scattata l'aggressione, e' stata determinata da futili motivi e, secondo quanto trapela dalle prime ricostruzioni, da presunte offese che la professoressa durante la lezione, testimonianze parlano di un'interrogazione andata male, avrebbe rivolto allo studente.

Il ragazzo, che frequenta la quarta nell'istituto che accorpa Liceo Scientifico di scienze applicate, liceo sportivo, Istituto tecnico economico e tecnologico e Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, ed e' residente ad Acerra, attualmente e' in stato di fermo.

Per quanto riguarda le condizioni dell'insegnate, invece, sembra che non siano tali da destare preoccupazione. La professoressa infatti ha riportato una ferita alla guancia sinistra, che è stata suturata all'ospedale di Maddaloni, dove è stata trasportata dopo che l'aggressione si è consumata. I sanitari del nosocomio maddalonese l'hanno giudicata guaribile in 15 giorni.