Graziano (PD): "Solidarietà a docente accoltellata e Istituto" Il presidente del Pd campano: "Piena e incondizionata solidarietà: fatto gravissimo"



“Esprimo piena e incondizionata solidarietà al corpo docente e alla dirigenza dell'istituto scolastico di Santa Maria a Vico. Non si può restare in silenzio di fronte a questo gravissimo episodio che va contro qualsiasi principio educativo e formativo. Conosco l'impegno e la dedizione di chi guida l'istituto, diventato un punto di riferimento per la Valle di Sessuola per le tante attività extra scolastiche portate avanti negli ultimi anni, sono sicuro che porterà avanti la sua missione con maggiore determinazione”. Lo dichiara il presidente del Pd campano e consigliere regionale, Stefano Graziano, candidato al Senato alle elezioni politiche del 4 marzo.

“La politica - aggiunge - non può disinteressarsi a quel che accade nel mondo della scuola. Negli ultimi anni si è investito tanto per contrastare la dispersione scolastica, anche se le ultime rilevazioni dimostrano che c’è ancora tanto da fare, e per tenere le scuole aperte ben oltre l’orario delle elezioni in modo da tenere i ragazzi quanto più lontano possibile da modelli negativi. Bisogna rafforzare questi interventi come ha già fatto la Regione Campania con Scuola Viva. Programma ormai giunto alla seconda annualità con migliaia di studenti coinvolti. La scuola è stata una priorità dei governi degli ultimi anni. Per il Pd lo sarà anche nella prossima legislatura perché una società solidale, inclusiva, equa non può prescindere da una scuola che funzioni”.