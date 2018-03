Coca e hashish, smantellata piazza di spaccio: 10 arresti Recuperati coca e hashsish per oltre 2 chili

Dieci misure cautelari eseguite dai Carabinieri in provincia di Caserta, tra Vitulazio, Bellona, Castel Volturno e paesi limitrofi, per 10 indagati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

“Il provvedimento restrittivo – scrive il procuratore della Repubblica Miria Antonietta Troncone - costituisce l'epilogo di una attività investigativa avviata nel mese di settembre del 2016, originata a seguito del tentato omicidio di una minore di anni 3, avvenuto nel mese di agosto dello stesso anno in Vitulazio, ad opera di tre soggetti, tratti in arresto dai militari della Compagnia Carabinieri di Capua e condannati alla pena detentiva all'esito di giudizio abbreviato. In particolare nel corso delle indagini dirette da questa Procura della Repubblica ed eseguite dai militari dell'aliquota operativa della Compagnia di Capua, investigazioni volte ad individuare gli autori dell'efferato delitto, emergeva che il movente era legato a dissidi sorti nella redditizia attività dello spaccio della droga nell'ambito dei comuni di Vitulazio e Bellona. la tale contesto le indagini, eseguite con l'ausilio di attività tecniche, consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ad un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish.

L'attività investigativa, oltre a consentire di documentare numerosissime cessioni di spaccio, in particolare di "cocaina" e di "hashish", ha permesso di operare due arresti in flagranza di reato, segnalare all'ufficio del governo di Caserta numerosi assuntori ed, infine, recuperare 1,5 Kg di cocaina e 0,5 Kg di hashish”.