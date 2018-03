Grave incidente in centro: paura per una donna incinta In condizione serie un 29enne

Brutto incidente nella serata di ieri in pieno centro a Casal di Principe. Introno alle 20 e 30 un ragazzo di ventinove anni era in sella alla sua moto quando ha urtato un'auto che transitava in Corso Umberto, poco distante dalla piazza, nei pressi del distributore di carburante. Nel sinistro sono state coinvolte anche altre due vetture. Il giovane, residente in città, è rimasto ferito in maniera molto seria: secondo alcuni testimoni il giovane (che per fortuna indossava il casco) perdeva molto sangue dopo l'impatto, ma era cosciente.

Pochi minuti dopo l'impatto infatti è arrivata l'ambulanza che ha caricato il 29enne e lo trasportato al pronto soccorso, dove le condizioni del giovane sono state giudicate molto serie. Grande spavento anche per un'altra persona coinvolta nell'incidente di ieri sera: una ragazza in stato di gravidanza ha avuto infatti bisogno delle cure dei medici. Illesi invece i conducenti e gli occupanti delle altre auto coinvolte nel sinistro avvenuto in pieno centro a Casal di Principe.

Al lavoro i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.