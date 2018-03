Schianto nella notte: grave un 23enne Trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso

Terribile schianto nella notte a Capua con un ragazzo trasportato in gravi condizioni all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Nella notte di venerdì il ragazzo, un 23enne stava attraversando la provinciale che attraversa la frazione di Sant'Angelo in Formis, dopo una nottata trascorsa fuori con gli amici, e all'altezza del Ponte nuovo è andato a schiantarsi con la sua automobil e. La scena è stata notata da alcuni passanti che subito hanno chiamato l'ambulanza: i sanitari, appurate le condizioni del 23enne, che al momento dell'impatto era da solo a bordo dell'autovettura, hanno deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma sono serie le ferite riportate dal 23enne nell'inceidente. Non è la prima volta che su quella strada si verificano sinistri di grossa portata: sotto accusa le condizioni del manto stradale, che specialmente nelle ultime settimane dopo le piogge e la tromba d'aria che si sono abbattute sul territorio e anche la scarsa illuminazione della zona.