Tenta di rubare una Smart e scappa a piedi: arrestao In manette un 29enne

Ancora ladri improvvisati di auto in provincia di Caserta: I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Caserta, alle prime luci dell’alba,a Casagiove sulla Via appia, hanno tratto in arresto per furto di autovettura Giuseppe D.N, 29enne di Maddaloni. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre tentava di dileguarsi a piedi dopo aver abbandonato l’autovettura Smart che aveva poco prima aveva rubato proprio in VIa Appia, davanti all'abitazione dove era parcheggiata. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.