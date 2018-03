Era scomparsa da 10 giorni, ritrovata cadavere in spiaggia Si è chiuso tragicamente a Mondragone il caso di Carmela De Rosa

Si è chiuso tragicamente sulla spiaggia di Mondragone il mistero della scomparsa di Carmela De Rosa, la donna di 41 di cui non si avevano più notizie dal 9 marzo scorso. Il corpo senza vita della 41enne è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia antistante il lido Borrelli, sul lungomare nord della città. A lanciare l'allarme è stato un uomo che stava passeggiando nella zona e che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Gli uomini della compagnia di Mondragone, al termine di una rapida indagine, sono riusciti subito a chiarire il giallo. Sono stati chiamati i familiari della donna che l’hanno riconosciuta ed hanno proceduto all’identificazione ufficiale. Il corpo, in avanzato stato di decomposizone, non presenta nessun segno di violenza. Secondo gli inquirenti, la quarantunenne, che da tempo era caduta in uno stato di depressione, si è suicidata gettandosi nelle acque del fiume Garigliano. Il corpo sarebbe stato poi trasportato dalle correnti marine fino a riaffiorare ieri sulla spiaggia di Mondragone. Ipotesi confermata anche dalle immagini recuperate dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che la mostrano camminare sul ponte alla foce del fiume. A dare l'allarme era stata una nipote che aveva scritto un messaggio sui social. Il tragico gesto probabilmente sarebbe avvenuto nelle ore o nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa dall’abitazione di Maiano,una frazione di Sessa Aurunca dove Carmela De Rosa, originaria di Giugliano, si era trasferita all’indomani della separazione dal coniuge. Da circa sei anni viveva con un nuovo compagno. Il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Ma si ritiene probabile l'ipotesi dell'annegamento.