Notte da incubo per due fidanzatini: rapinati due volte Prima uno straniero e poi due italiani li hanno rapinati

Ancora una notte di terrore alla stazione ferroviaria di Caserta. Vittime in questo caso due giovanissimi fidanzati. Il ragazzo e la ragazza, entrambi 19enni, erano in stazione, su una panchina a chiacchierare quando sono stati avvicinati da un uomo di cittadinanza straniera che in maniera fulminea ha scippato il cellulare dalle mani della ragazza ed è scappato. Il ragazzo ha rincorso lo straniero per provare a recuperare lo smartphone, lasciando sola la fidanzata.

La 19 enne a quel punto è uscita dalla stazione raggiungendo il piazzale, qui è stata avvicinata da due uomini che hanno detto di volerla aiutare, chiedendole cosa fosse successo. A quel punto i due hanno raggiunto il fidanzato della giovane che era riuscito a recuperare il cellulare, ma invece di aiutarlo lo hanno colpito al volto con testate e pugni, rubando lo smartphone appena recuperato. Non soddisfatti i due hanno puntato un coltello alla gola del 19enne intimandogli di consegnare anche il suo smartphone. Fortunatamente in quel momento sono arrivati gli agenti della Volante, dopo la segnalazione di un cittadino. I poliziotti sono riusciti ad immobilizzare ed arrestare i due soggetti sequestrandogli il coltello utilizzato per minacciare il 19enne, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai due giovani. I due banditi hanno 25 e 32 anni, e sono stati arrestati per lesioni e rapina aggravata, lo straniero invece è riuscito a scappare.