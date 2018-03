Crolla palazzina: una famiglia bloccata tra le macerie All'alba il crollo a causa del forte vento e delle abbondanti piogge

Paura a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, dove nella notte, forse a causa del maltempo (la cittadina è stata interessata da forte vento e precipitazioni abbondanti) in Via Roma una palazzina è crollata. Immediatamente sono arrivati i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le persone coinvolte nel crollo. Per fortuna al momento non risultano persone ferite nel crollo ma ci sarebbe una famiglia ancora bloccata tra le macerie della costruzione. I vigili del fuoco che sono impegnati sul luogo con diverse squadre, hanno già tratto in salvo un ragazzo, che non dovrebbe aver riportato alcuna conseguenza, fortunatamente, dopo il crollo dell'edificio.

Si lavora alacremente per liberare la famiglia bloccata all'interno del palazzo.

Non risultano neppure altri crolli negli edifici circostanti dopo le abbondanti precipitazioni e le fortissime raffiche di vento di questa notte. Tuttavia dopo aver completato le operazioni di soccorso per la palazzina crollata all'alba i vigili del fuoco verificheranno anche le condizioni delle altre abitazioni e degli edifici presenti in zona, chiarendo se possono essere considerate ancora agibili oppure no. Da chiarire le cause che hanno portato al crollo della palazzina.