Scomparso durante le feste di Natale: trovato morto in Spagna Un 57enne era scomparso senza lasciare tracce dopo aver trascorso le vacanze in famiglia

Era scomparso senza lasciare tracce da Maddaloni nelle scorse vacanze di Natale Giuseppe Perella, 57anni e originario del paese casertano, ma da anni ormai residente in Romagna. L'uomo è stato trovato privo di vita in Spagna, ma è ancora da capire come sia arrivato lì e per quale motivo.

Il 57enne era tornato per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia, a San Marco Evangelista, e al termine delle vacanze è stato accompagnato alla stazione dai familiari per far ritorno in Emilia Romagna. Dalle ricostruzioni risulta che l'uomo sia partito dalla stazione di Caserta al mattino, con un Frecciargento che lo ha portato a Foggia, da qui avrebbe preso un altro treno con destinazione Riccione. Intorno alle 17 ha avvertito la sorella che il viaggio era andato bene e che era arrivato a casa, da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Il giorno successivo al ritorno in Romagna, infatti, l'uomo non si era presentato a un incontro con i suoi datori di lavoro, da lì era scattato l'allarme.

Perella era originario di Maddaloni ma da anni ormai viveva da solo in provincia di Rimini, nei mesi estivi lavorava come responsabile di una struttura recettiva della riviera.

Del suo caso si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l'Ha visto” di Rai Tre. Di oggi la notizia riguardo il ritrovamento in Spagna del corpo del 57enne. A Maddaloni ci sarà una messa solenne per ricordarlo.