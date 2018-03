Sorprende i ladri a rubargli verdura: gambizzato Un 32enne ha trovato tre ladri nel suo terreno che scoperti gli hanno sparato contro

Gambizzato dai bandati sorpresi a rubare verdure. E' quanto accaduto ad un giovane di Teverola, 32enne ed incensurato, proprietario di un appezzamento terreno. Il ragazzo ha raccontato ad i carabinieri di Aversa accorsi in ospedale di essersi accorto della presenza di tre persone sconosciute nel suo terreno, e di averli sorpresi a portar via attrezzi ed ortaggi. A quel punto il 32enne ha provato a mettere in fuga i banditi, gridando e correndo verso di loro.

Mentre due dei ladri sorpresi dall'arrivo del proprietario si sono dati alla fuga il terzo è rimasto fermo, ha estratto una pistola ed ha sparato al 32 enne colpendolo alla gamba, per fortuna non centrando l'arto ma ferendolo soltanto di striscio. Dolorante e sanguinante l'uomo si è accasciato sul terreno cominciando a urlare.

Un vicino si è accorto delle sue grida ed è accorso sul terreno e resosi conto dell'accaduto lo ha caricato in auto trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa. I medici hanno appurato che la ferita alla gamba provocata dal proiettile era soltanto superficiale, e le condizioni del 32enne non sono state ritenute gravi. Così il 32enne è stato dimesso con una prognosi di una settimana. I carabinieri del reparto territoriale di Aversa indagano sull'accaduto, partendo dalla descrizione del giovane per risalire all'identità dei tre banditi.