Maestra picchia gli alunni: denunciata I presunti maltrattamenti in un istituto comprensivo

Avrebbe picchiato e maltrattato i suoi studenti. Con questa accusa è stata denunciata una donna, docente nell'istituto comprensivo Mazzocchi di Santa Maria Capua Vetere. La denuncia è partita negli ultimi giorni dai genitori degli alunni che sarebbero stati maltrattati. I carabinieri nei giorni scorsi hanno informato la docente della denuncia ricevuta andando nella scuola dove insegna, scortandola all'esterno dell'istuto, spiegandole la situazione.

Probabilmente i militari hanno fatto anche domande alla docente relativamente ai fatti a lei contestati.

Secondo le mamme sarebbero numerosi gli episodi con al centro la docente: tra insulti agli alunni e in alcuni casi anche botte. Sembrerebbe che in alcuni casi, per via delle botte, i genitori abbiano dovuto portare i loro figli all'ospedale per farli medicare.

Proprio da questo caso sarebbero partite le denunce dei genitori, con i carabinieri che hanno informato la docente e hanno fatto partire le indagini.