Pendolare aggredito e rapinato in pieno giorno Due banditi lo hanno seguito e tramortito con un colpo in testa, ripulendolo di soldi e smartphone

Un pendolare è stato picchiato e rapinato nei pressi della stazione di Marcianise. La vittima è un 40enne che che intorno alle 8 del mattino stava andando a piedi alla stazione ferroviaria, per prendere il treno che l'avrebbe portato a lavoro come tutte le mattine.

Arrivato all'altezza del rione Macello, attraversando un sottopassaggio (luogo conosciuto dai cittadini che di notte evitano di passarci, ma in questo caso come detto l'aggressione è avvenuta in pieno giorno) l'uomo, che evidentemente era stato prima notato e pedinato, è stato raggiunto da due banditi che l'hanno agguantato alle spalle ed aggredito. Da quel che emerge sembrerebbe che i due l'abbiano tramortito colpendolo alla testa con un oggetto pesante. A quel punto, con il 40enne riverso in terra privo di sensi i due l'hanno ripulito di tutto ciò che di valore aveva addosso, dai soldi contenuti nel portafogli allo smartphone.

E' stato proprio l'uomo, una volta ripresi i sensi, a rendersi conto di essere stato derubato e malmenato, a chiamare i soccorsi e lanciare l'allarme.

L'uomo è stato trasportato in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sono apparse gravi: nell'aggressione ha riportato fortunatamente solo una ferita al capo.

Intanto i carabinieri indagano per far luce sull'identità degli aggressori.