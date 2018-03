Droga e pistola con matricola abrasa, in carcere un 28enne Perquisizioni dei carabinieri nell'abitazione del giovane fermato in strada mentre deteneva droga

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'accusa con la quale i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Casal di Principe nella tarda serata di ieri hanno arrestato un 28enne del posto. L’uomo, in via Cellini, nel corso di un controllo, ha tentato di disfarsi di 2 dosi di cocaina del peso totale di 0,6 grammi e di 14 stecche di hashish del peso complessivo di 19.3 grammi. Droga che l'indagato aveva nascosto in un pacchetto di sigarette. Bloccato l'uomo è stato identificato e perquisito. Controlli poi estesi anche alla sua abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 135,7 di hashish, 15,8 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. La droga, in questo caso, era stata nascosto in camera da letto.

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto anche una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 15 proiettili dello stesso calibro. Dichiarato in arresto, il 28enne è stato successivamente trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nelle prossime ore l'interrogatorio.