Tenta di truffare un'anziana alle poste: arrestato Aveva tentato di incassare un vaglia clonato

Tenta una truffa all'ufficio postale e viene arrestato. In manette un pregiudicato di 58 anni, originario di Caserta ma residente a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo ha tentato di truffare l'ufficio postale di Modena Centro, tentando di depositare un vaglia “clonato” da 25mila euro su una carta prepagata, attraverso un documento di identità falso.

I dipendenti di quella filiale dell'ufficio postale tuttavia si sono insospettiti di fronte a quel tipo di operazione ed hanno fatto partire una chiamata alla sezione della Polizia Postale di Modane.

Gli agenti, arrivati dopo pochi minuti sul posto, hanno fermato l'uomo che era ancora all'interno dell'ufficio postale tentando di portare a termine l'operazione.

Anche agli agenti l'uomo ha mostrato il documento falso. Gli operatori poi hanno scoperto la truffa, verificando che anche il vaglia depositato era una truffa, una clonazione ai danni di una donna anziana di Cosenza, titolare di un conto postale.

Per questo motivo l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per possesso di documenti falsi e ricettazione, col vaglia che ovviamente è stato bloccato e l'intera somma recuperata.

L'uomo, giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.