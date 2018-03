Ragazzino picchiato da 10 bulli e mandato in ospedale Lo hanno accerchiato nel bagno della scuola picchiandolo selvaggiamente

E' stato preso di mira dai bulli e picchiato selvaggiamente nei bagni di scuola. E' accaduto in una scuola media di Castelvolturno, dove un ragazzino, in bagno, è stato aggredito da una decina di compagni.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del consiglio d'Istituto Arpino: “La mattina del 21 marzo, nell'Istituto Comprensivo Centro, durante l'orario di lezione si è verificato un atto, secondo me, di una gravità inaudita. Non voglio creare allarmismo o altro, ma se il fatto si fosse ridotto a spintoni e schiaffetti lo avrei ritenuto come contatti scolastici da definire normali.

In realtà uno studente si è recato in bagno ed è stato accerchiato da oltre una decina di alunni che frequentano anche loro le scuole medie dello stesso Istituto ma di classi diverse, alcuni anche ripetenti. Tutto ciò, reso pubblico da una mamma indignata che ha fatto uno sfogo su facebook, approfondendo l'episodio, ho appurato dai genitori che il bambino è stato percosso in maniera grave, tanto da costringerlo alle cure mediche presso l'ospedale Pineta Grande con ematomi e contusioni guaribili in 5 giorni tranne complicazioni:

Ho convocato in maniera urgente l'assemblea, per approfondire eventuali responsabilità di docenti, operatori scolastici e ragazzi coinvolti, per definire, in concerto con il Dirigente scolastico eventuali sospensioni e provvedimenti disciplinari da adottare. Mi auguro che questo comunicato serva a svegliare le coscienze dei genitori, e richiamare all'ordine i propri figli, dopo che in altre occasioni si è dovuti intervenire per far fronte a chiari comportamenti di vandalismo, in concerto con l'Assessore al ramo Carlo Nugnes, per riparare vetri, citofoni e altro materiale e dpo il sequestro di coltellini, tirapugni e altri oggetti atti ad offendere”