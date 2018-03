Caserta-Parigi: ivoriano arrestato per spaccio internazionale Operazione in collaborazione tra polizia francese e carabinieri di Caserta

Nel corso del pomeriggio di ieri in Francia, a Parigi-Aubervilliers, la Brigade Anti Criminalité della locale polizia, in completa sinergia con i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, che ha attivato il centro di cooperazione di polizia (INTERPOL) e la dogana di le Freney, ha rintracciato ed arrestato, il pregiudicato ivoriano Diaby Mamadou, detto “hamed”, di 32 anni, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli a seguito di ordine di esecuzione per la carcerazione che lo condanna ad anni 10 di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Diaby Mamadou è stato localizzato al termine di una specifica attività di ricerca, condotta dallo scorso mese di dicembre dai militari del Nucleo Investigativo di Caserta.

L’uomo si era reso irreperibile dal 19 febbraio del 2009, all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico e di altri numerosi indagati.

L’arrestato è stato accompagnato presso un centro di detenzione francese in attesa di estradizione.