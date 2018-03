Operaio cade e batte la testa: è grave Incidente sul lavoro nella mattinata di ieri

Ancora un incidente sul lavoro in Campania, con gravi conseguenze per la vittima. Ieri mattina infatti in una azienda metalmeccanica della zona di Ponteselice un operaio di 44 anni, originario di Napoli è precipitato per molti metri ed è stato ricoverato in gravissime condizioni.

L'operaio era al lavoro nella ditta, e stava effettuando un intervento all'interno di un capannone quando ha perso l'equilibrio per cause ancora da accertare ed è caduto da tre metri di altezza. Impatto molto forte con l'uomo che ha anche battuto violentemente la testa.

Subito i colleghi si sono accorti di quello che era accaduto ed hanno fatto scattare l'allarme e hanno soccorso il malcapitato. I sanitari accorsi sul luogo si sono subito resi conto della gravità dell'incidente e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano”. Le sue condizioni sono state ritenute molto serie dai medici che gli hanno prestato le prime cure sottoponendolo ad accertamenti. In particolare a preoccupare i medici il trauma cranico rimediato dall'operaio 44enne.