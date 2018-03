Travolto dal suo trattore che gli distrugge gamba e piede Grave un 67enne

E' stato travolto dal suo trattore mentre lavorava in campagna ed è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'uomo, un 67 enne di Caserta, era nel suo terreno e stava lavorando quando è stato investito. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in Via Giorgio La Pira, in un terreno che si trova a poca distanza dall'ospedale del capoluogo e dall'uscita autostradale, nei pressi del cimitero.

L'uomo era al lavoro, ma per cause ancora da accertare, forse a causa di una distrazione, il trattore si è avviato e lo ha travolto, passandogli sopra la gamba e il piede sinistro, distruggendoli. L'agricoltore, che è anche proprietario del terreno, è stato trovato lì in un lago di sangue ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, per fortuna a poca distanza dal luogo dell'incidente. Qui è stato portato immediatamente in sala operatoria, ed i medici hanno definito le sue condizioni molto serie. In corso intanto accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente accaduto nel pomeriggio di ieri.