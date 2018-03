Si schianta con la bici contro un muro: gravissimo un bambino Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma

Una corsa velocissima e poi, per cause ancora da accertare lo schianto violentissimo. Gravissimo un bambino di soli 10 anni di San Pietro Infine, piccolo paese di meno di mille abitanti in provincia di Caserta, al confine tra Campania e Lazio.

Il piccolo era in sella alla sua bicicletta e stava giocando tra le strade del centro storico quando , per motivi ancora sconosciuti, forse un malfunzionamento dei freni del mezzo, si è schiantato in maniera violentissima contro un muro, battendo anche la testa e il torace. E' accaduto nel centro storico del paese della provincia di Caserta: subito sono stati allertati i soccorsi dalle persone che hanno assistito all'incidente. Ma i sanitari dell'ambulanza giunti sul posto, vedendo le ferite e le condizioni del bambino si sono resi conto subito che la situazione era molto grave, e per questo hanno chiesto l'intervento di un elicottero.

Il mezzo è arrivato prontamente ed ha trasportato il bambino presso il Policlinico Umberto I di Roma.

In Aggiornamento