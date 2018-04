Luminarie staccate da vento travolgono e feriscono due persone Diverse fratture e un trauma cranico per i due feriti

Dopo la tromba d'aria dei giorni scorsi ancora problemi per il mal tempo in provincia di Caserta. A Santa Maria Capua Vetere infatti, le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul paese a partire dal pomeriggio di ieri hanno provocato danni e anche ferito alcune persone.

In piazza Mercato infatti il vento ha fatto cadere le luminarie ferendo due persone che in quel momento erano nella zona.

A soccorrere i malcapitati due giovani che hanno assistito alla scena. Subito, vedendo quello che era successo, sono stati chiamati i sanitari del 118. I malcapitati sono stati trasportati dal personale dell'ambulanza all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove i medici hanno diagnosticato per i due feriti un trauma cranico, per forrtuna soltanto lieve e sembra senza grosse conseguenze e diverse fratture.

I malcapitati, colpiti da pezzi delle luminarie staccate dalla furia del vento, sono un anziano di 82 anni ed una donna di 51.

E' l'anziano ad aver avuto la peggio, riportando diverse fratture nell'incidente. La donna invece ha rimediato una frattura ad una spalla ed un trauma cranico per fortuna senza commozione cerebrale.