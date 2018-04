Spaccia hashish e cocaina: arrestato In manette un 31enne beccato con oltre 300 grammi di hashish

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese (CE), in piazza Carmine, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di Maurizio C., 31 anni,residente a Piedimonte Matese.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un involucro contenente 24 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, nella camera da letto dell’arrestato, altri 3 panetti di hashish per 300 grammi complessivi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il 31enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.