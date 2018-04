Aveva 400 piante di marijuana in casa: arrestato In manette un 54enne

I Carabinieri della Stazione di Pietramelara , in quel centro, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, del pregiudicato Roberto N. 54 anni del luogo.

I militari dell’Arma nel corso della perquisizione domiciliare a carico dell’arrestato, eseguita all’interno di uno stabile suddiviso in due piani, entrambi in uso esclusivo dell’uomo, hanno rinvenuto opportunamente occultate in due locali del piano superiore, trasformati in serre, il cui accesso era celato da un armadio in legno, 343 piante di marijuana in vasi di vare altezze, dai pochi centimetri per le piantine appena nate a oltre un metro per quelle ormai grandi, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi. Le infiorescenze, naturalmente, sarebbero poi state messe in commercio.

Nella circostanza, è stata rinvenuta anche tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione consistente in confezioni di terriccio, lampade incandescenti, fertilizzante e impianto di riscaldamento a led.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di S. Maria C. V. a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.