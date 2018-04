Furto nella sua ex ditta: arrestato 47enne di S. Marco Titolare della società ha riconosciuto il ladro attraverso i filmati degli impianti di sicurezza

I carabinieri di San Nicola la Strada hanno notificato l’ordinanza di esecuzione della misura cautelare in regime degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di D.M.S., 47 anni di San Marco Evangelista (Ce), resosi responsabile del furto di vario materiale elettrico, tra cui trapani, smerigliatrici, saldatrici e due personal computer, trafugato in una società di San Nicola la Strada. L’attività investigativa, condotta mediante intercettazioni telefoniche e analisi di tabulati, hanno permesso di ricostruire nei minimi dettagli gli spostamenti del malvivente e di rinvenire parte della refurtiva, restituita ai proprierari. Inoltre, dalla visione dell’impianto di videosorveglianza della ditta, il titolare aveva riconosciuto senza ombra l’arrestato che in passato era stato suo dipendente.

Nella medesima circostanza, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un 37enne di Maddaloni, suo complice, ed un 33enne di origini polacche ma residente in Caserta per il reato di ricettazione.