Smonta pezzi da auto rubata: arrestato La Panda era stata rubata lo scorso 31 marzo a Orta di Atella

I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, in Cesa (Ce), hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di riciclaggio, Cesario Mangiacapre, 51 anni originario del posto. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un fondo agricolo recintato, ubicato in via Isonzo, a Cesa, mentre era intento a smontare parti meccaniche, elettriche e della carrozzeria di una Fiat Panda priva di targhe che, da verifiche, è risultata essere oggetto di furto, regolarmente denunciato, consumato in Orta di Atella (Ce) lo scorso 31 marzo.

La successiva perquisizione locale dell’immobile ha consentito, ai carabinieri di rinvenire, occultate in svariati punti, altre parti già smontate sia della stessa Fiat Panda che di ulteriori veicoli.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.