Tragico scontro all'alba: morti due ragazzi Violentissimo frontale: ferite altre tre persone, una gravemente

Tragico incidente stradale all'alba a Teano, con due giovani che sono morti dopo un violentissimo schianto. I due, un 30enne ed un 18enne, viaggiavano a bordo di una Citroen C3, e stavano percorrendo la Casilina, all'altezza del bivio di Valdassano, tratto di strada tradizionalmente considerato pericoloso e spesso teatro di incidenti anche molto violenti, il terribile scontro che ha coinvolto diverse auto: da chiarire la dinamica dell'incidente, probabile che all'altezza del curvone il conducente abbia perso il controllo finendo nella corsia opposta a schiantandosi con un'auto che veniva dal senso di marcia opposto. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani. Ma nell'incidente sono rimaste ferite anche altre persone: in auto con i due ragazzi rimasti uccisi nello scontro viaggiavano altri due giovani, che sono stati trasportati in Ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. In condizioni molto gravi invece il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Capua, al lavoro per effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente c omprendere le cause di quanto accaduto. Strada chiusa in mattinata come ha spiegato l'Anas, che ha informato gli automobilisti che la circolazione sarà ripristinata appena possibile.