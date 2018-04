Prova il Suv in spiaggia: finisce in mare con moglie e figli Disavventura per una famiglia

Disavventura per una famiglia a Castelvolturno ieri in spiaggia, per fortuna però senza un esito tragico nonostante il grosso rischio corso. Un uomo di 30anni residente a Secondigliano, in provincia di Napoli, con sua moglie e due figli di pochi mesi ha deciso di provare la nuova auto, un grosso suv, portandolo in spiaggia in località Pineta Mare. Qui l'uomo avrebbe iniziato a compiere una serie di manovre spericolate sulla sabbia, finché ha perso completamente il controllo dell'auto. Il grosso mezzo ha iniziato a piegarsi con la sabbia che ha ceduto sotto il peso delle grosse ruote finendo in acqua e rischiando di affondare. Il padre è riuscito ad uscire subito e da solo dal mezzo, mentre la moglie con i due bimbi sono rimasti all'interno dell'abitacolo del grosso mezzo. Momenti di paura per la donna e per i due bambini finché sono arrivati poliziotti e carabinieri che tuffandosi in mare sono riusciti a salvarli estraendoli dal mezzo. L'episodio è accaduto poco dopo le 22: la famiglia si era spostata da Secondigliano assieme ad alcuni amici ed era arrivata sulla spiaggia di Pineta Mare, a Castelvolturno, per trascorrere una giornata in compagnia approfittando del gran caldo per gustare un gelato e fare una passeggiata.

