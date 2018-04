Auto contro i fedeli in pellegrinaggio: 20 feriti Centrato in pieno un carro che portava i pellegrini a Montevergine

Grave incidente nella notte che ha coinvolto un gran numero di persone. Intorno alle 22 della serata di ieri infatti si è verificato un violento impatto stradale in via Santa Maria Cubito, sulla strada provinciale che collega il paese casertano di Parete a Giugliano. Un'automobile di grossa cilindrata si è schiantata contro un carro su cui c'erano diversi pellegrini ferendoli. Il mezzo era utilizzato in un pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna di Monte Vergine di Mercogliano e a bordo c'erano venti persone quando l'automobile, per cause ancora da accertare, vi si è schiantata contro in maniera molto violenta. Venti i feriti nel tremendo impatto, con una delle persone colpite che ha riportato gravi ferite nell'incidente. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia provenienti dal commissariato di Giugliano, e, chiamate dai passanti e dalle altre persone che seguivano la processione verso il santuario dedicato alla Madonna di Monte Vergine, sono arrivate anche diverse ambulanze che hanno medicato i feriti lievi e hanno portato i più gravi al pronto soccorso del più vicino ospedale. Le forze dell'ordine intanto hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilirne le cause.