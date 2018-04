Rapina choc: pistola alla tempia al titolare di un pub Ingente il bottino dei rapinatori: 2500 euro

Rapina choc in un esercizio commerciale di Sessa Aurunca, lungo l'Appia, nella serata di ieri.

Nella notte due banditi sono arrivati davanti a un pub della periferia di Sessa Aurunca, riuscendo a portar via al titolare un ingente bottino: 2500 euro che il proprietario dell'esercizio commerciale stava portando con sé l'incasso della giornata.

I banditi erano a bordo di uno scooter e si sono avvicinati all'uomo che in quel momento stava tornando a casa, da solo, a bordo della sua auto. Ne hanno bloccato la corsa parandosi davanti all'automobile con lo scooter e lo hanno minacciato. Per convincere il titolare del bar a consegnargli i soldi dell'incasso i due hanno puntato la pistola contro il finestrino dell'auto.

L'uomo non ha potuto far altro che fermarsi, abbassare il finestrino e consegnare i soldi ai due rapinatori.

L'ipotesi dei carabinieri è che i due rapinatori conoscessero perfettamente il locale, il proprietario e le abitudini di questo, in particolare il momento di chiusura e l'abitudine di portar via l'incasso dell'esercizio commerciale.

Dopo aver subito la rapina, ovviamente, il proprietario dell'esercizio commerciale ha immediatamente contattato i carabinieri per denunciare l'accaduto.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che per provare a fare luce sull'episodio e riconoscere i due banditi hanno anche provveduto ad acquisere i filmati delle telecamere di videosorveglianza.