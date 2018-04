Cade acqua dal balcone: uomo spara e uccide il proprietario Un 29enne ha sparato e ucciso il titolare di un hotel e ferito gravemente il fratello

Una violenta lite, poi gli spari. E' accaduto a Follonica, provincia di Grosseto, Toscana, in via Matteotti. L'omicida è un uomo originario di Caserta, un 29enne titolare di un negozio di alimentari nella cittadina toscana. L'uomo sarebbe arrivato a bordo di uno scooter, poi si sarebbe fermato davanti a un hotel chiamando i titolari: all'uscita di questi avrebbe iniziato a far fuoco, incurante delle numerose persone che passavano a piedi. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è un 42enne, titolare di un Hotel, ferito il fratello, che ha cercato di difendere la vittima dall'aggressore cercando di disarmarlo e una farmacista che stava passando per caso. I due feriti sono stati trasportati in ospedale a Siena in elicottero: molto gravi le condizioni dell'uomo.

Alla base dell'episodio sembra ci siano diverse liti tra il 29enne casertano ed i titolari dell'hotel. L'omicida è fuggito subito dopo la sparatoria, ma è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri poco dopo: ora è rinchiuso in isolamento nel carcere di Grosseto.

I testimoni raccontano che non ci sarebbe stata nessuna lite questa volta: con l'uomo che avrebbe aspettato i titolari dell'hotel e poi cominciato a sparare all'impazzata senza dire una parola, con una chiara volontà di uccidere. Secondo una prima ricostruzione la volontà omicida del 29enne sarebbe scaturita da un futile motivo: acqua caduta da un balcone dell'hotel e finita davanti al suo negozio.