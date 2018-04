Tenta di rubare l'arma a un vigile: parte un colpo di pistola Dopo una colluttazione un ambulante avrebbe cercato di sfilare l'arma a un agente della Municipale

Brutto episodio di violenza a Marcianise, in via Santella. Coinvolto un agente della locale Polizia Municipale. A quanto pare l'agente aveva palesato l'intendo di controllare un venditore ambulante di 27anni per chiedere l'autorizzazione alla vendita itinerante, tuttavia questi avrebbe rifiutato di sottoporsi al controllo. La discussione tra l'agente della polizia municipale ed il venditore ambulante si sarebbe fatta secondo le testimonianze, via via sempre più veemente, tanto da portare il venditore ad aggredire il vigile urbano sferrarndogli un forte pugno al volto , colpendolo allo zigomo. A quel punto sarebbe partito un colpo di pistola dall'arma di ordinanza dell'agente della polizia municipale, con l'aggressore che a quel punto sarebbe fuggito a piedi nei territori circostanti. Da quel che trapela dalle ricostruzioni l'agente avrebbe riferito che il venditore ambulante avrebbe tentato nella colluttazione di impossessarsi dell'arma di ordinanza con uno strano movimento, e in quel frangente, probabilmente sarebbe partito il colpo dall'arma, per fortuna andato a vuoto.

Poco dopo le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il 27enne venditore ambulante, residente a Marcianise, ed ora è in stato di fermo presso il locale comando della polizia municipale.