Palpeggia e filma una dodicenne mentre si cambia: arrestato Nel pc dell'uomo trovati molti filmati di ragazze nei camerini di centri commerciali

Ha palpeggiato una ragazzina di dodici anni, l'ha seguita e ha continuato a importunarla firmandola con una spy cam nascosta in un portachiavi. Per questo motivo i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Marcianise, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 44enne di Calvi Risorta, ritenuto responsabile di violenza sessuale commessa in danno di minore degli anni 14.

L'uomo si trovava in uno dei negozi esterni di un centro commerciale di Marcianise, ha notato la dodicenne, che era nello stesso shopping center con la famiglia, l'ha palpeggiata tastandole il sedere e poi ha continuato a seguirne gli spostamenti, riprendendola con una piccola spy cam nascosta in un portachiavi.

La ragazzina naturalmente si è spaventata di fronte al comportamento dell'uomo ed ha informato i genitori che erano presenti ed hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I militiari dell'Arma giunti sul posto hanno individuato l'uomo, che vedendoli ha provato ad allontanarsi e a disfarsi della microcamera, buttandola per terra e lo hanno bloccata.

Subito è stato analizzato il contenuto della microcamera recuperata dai militari dell'Arma: all'interno c'era un video che ritraeva la minorenne mentre si cambiava e provava alcuni capi d'abbigliamento.

Allarmati i carabinieri hanno avviato la perquisizione anche sull'auto dell'uomo e in casa: qui hanno trovato un personal computer e diversi hard disk con all'interno video di decine di ragazze filmate nei camerini di vari centri commerciali delle province di Napoli e Caserta.

L'uomo arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.