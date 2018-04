Sgomberata villa del boss: i parenti abbandonano lo stabile La villa del boss del clan Belforte, Antonio Della Ventura

Le forze dell'ordine hanno avviato nel pomeriggio di ieri lo sgombero della villa del boss del clan Belforte Antonio Della Ventura, a Caserta, in via Petrarelle, nella frazione Santa Barbara. La villa era già stata confiscata tempo fa e presa in carico dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, ma i parenti del boss, attualmente detenuto al 41 bis, non aveva rispettato l'ordine di lasciare l'immobile e avevano continuato ad occupare l'immobile in questione. Della Ventura è ritenuto il referente del clan di Marcianise nel capoluogo Caserta.

L'operazione interforze eseguita da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, una sorta di "sfratto" ordinato dall'Agenzia Nazionale, è partita questa mattina; non ci sono stati problemi di ordine pubblico di alcun tipo, e gli occupanti, tra cui la figlia del boss, hanno accettato di abbandonare la villa; entro qualche giorno la lasceranno, o almeno questa è l'intenzione che hanno palesato ieri, pacificamente.

Il bene sarà acquisito al patrimonio comunale e riutilizzato per fini sociali.