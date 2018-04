Crolla solaio di una casa: donna intrappolata e ferita Il boato e poi la paura per una 60enne

Tragedia sfiorata nel comune di Marcianise a causa di un crollo che si è registrato in un'abitazione ieri pomeriggio. Un boato e poi il crollo del solaio di una casa di via De Maio, pieno centro cittadino, a poca distanza dalla piazza dov'è situato il Municipio.

Grande paura per una donna di sessant'anni che si trovava all'interno dello stabile e non è riuscita a sfuggire nel momento in cui il solaio dell'abitazione è venuto giu, e che è rimasta ferita durante il crollo. Subito dopo essersi resi conto dell'accaduto alcuni vicini hanno contattato l'ambulanza che è arrivata in pochissimi minuti sul posto, ha recuperato la donna e l'ha trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dov'è attualmente ricoverata, ma cosciente ed in condizioni che allo stato non destano preoccupazione tra il personale medico del nosocomio.

Sul posto sono arrivati anche la polizia municipale ed i vigili del fuoco. L'edificio in cui si è registrato il crollo del solaio è di proprietà del Comune di Marcianise ed è stato sgomberato. Tragedia sfiorata dunque anche perché in quello stesso stabile di via De Maio, oltre alla donna rimasta ferita e portata in ospedale e ai suoi familiari, vivano anche altre famiglie per fortuna non rimaste coinvolte nell'incidente.