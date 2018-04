In auto con 30 panetti di hashish sotto il sedile: arrestato Aveva 3 chili di droga in auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, sulla strada provinciale 335, in Marcianise (CE), hanno proceduto all’arresto per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Francesco A. Di 27 anni, cl. residente a Caserta. L’uomo, controllato dai militari dell’Arma sulla predetta arteria stradale, sulla quale transitava alla guida della propria autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 30 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 3 Kg.. Lo stupefacente era stato occultato in una busta sotto il sedile passeggero. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 27enne è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato don rito direttissimo.