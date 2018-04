Paura in strada: professionista scippata e ferita Due banditi in scooter le hanno portato via la borsa, facendola cadere

Paura in centro ieri a Santa Maria a Vico dove una donna, una giovane professionista residente in zona è stata rapinata e ferita da due balordi che erano a bordo di uno scooter.

Attimi di terrore per la donna, giovane professionista titolare di uno studio dentistico nel paese in provincia di Caserta. La donna era a piedi in via Mandre nel tardo pomeriggio di ieri quando si è consumato il più classico degli scippi: due banditi a bordo di uno scooter le si sono avvicinati e quello seduto dietro ha afferrato la borsa della donna per rubarla, ma questa ha cercato di opporre resistenza alla rapina, perciò dopo lo strappo è caduta in terra ed ha battuto la testa sull'asfalto. In un attimo i banditi approfittando del colpo rimediato dalla giovane professionista sono scappati a grande velocità, mentre alcuni passanti e altri cittadini residenti nella zona hanno prestato soccorso alla malcapitata, che era in stato di choc per la rapina ed il colpo subito ed aveva diverse escoriazioni per la caduta. La donna è stata medicata: per fortuna oltre alle ferite superficiali e al forte spavento non sembrano esserci conseguenze più gravi. Avvertiti subito i carabinieri del paese che hanno raccolto la denuncia della giovane donna e sulla base di questa faranno partire le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo. Per ora si sa solo che il rapinatore seduto al posto di dietro dello scooter che è riuscito a portar via la borsa della donna è un uomo di giovane età.