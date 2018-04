118 chiuso per sei ore: mancano gli operatori Ieri le chiamate di emergenza smistate su Napoli

Problemi nella giornata di ieri a Caserta per quanto attiene alla sanità. Per sei ore infatti, dalle 8 del mattino di ieri fino alle 14 la centrale operativa del 118 casertano è rimasta fuori servizio. Il motivo? Non c'erano abbastanza operatori. Questo perché gli operatori che hanno fatto il turno di notte non hanno potuto smontare, e dal mattino le chiamate per le emergenze sono state spostate su Napoli. Gli operatori del mattino non si sarebbero presentati al lavoro poiché in malattia, il servizio è poi tornato attivo dalle 14. Ne ha dato conto, in un'intervista al Mattino, il responsabile della Centrale Operativa Mannella “: Con il passaggio di gestione all'Asl abbiamo perso i quattro interinali, al netto delle due unità in malattia (lunga), e ora queste altre due (con ogni probabilità brevi). Detto questo, sembra che dal primo maggio dovremmo avere i quattro operatori che mancano in forza alla Centrale Operativa». Un problema di organico dunque, ma non l'unico problema: il 118 di caserta ha 30 medici in meno sul territorio, diversi incarichi da assegnare e c'è il problema dell'invecchiamento del personale a bordo delle ambulanze.