Ancora un'anziana scippata al mercato Ladri ancora una volta all'opera tra le bancarelle

E’ stata scippata in pieno giorno, in una zona affollatissima: il mercato domenicale di Mondragone. Non è la prima volta che accade. La vittima è ancora una volta una donna. Quella che è stata presa di mira ieri ha sessant’anni e mentre era intenta a fare spesa, approfittando della presenza delle bancarelle, si è vista sfilare il portafogli in cui erano custoditi circa cento euro in contanti oltre a tutti i documenti di riconoscimento. In pratica il mercato domenicale di Mondragone è ormai tappa fissa per i borseggiatori: già domenica scorsa una donna di ottant’anni è stata rapinata e spintonata a terra da alcune borseggiatrici. Per quanto riguarda l’ultimo caso, risulterebbe dalle testimonianze delle vittime che i boriseggiatori non parlavano italiano. Sul caso lavorano le forze dell’ordine per provare ad identificare i ladri. I cittadini intanto chiedono a gran voce una maggior presenza delle forze dell’ordine nella zona,magari impiegando in maniera fissa qualche agente della polizia municipale tra i banchi del mercato domenicale, visto che ormai è palese che borseggiatori e ladri hanno scelto come appuntamento fisso il mercato, mettendo nel mirino sempre le persone più anziane, meno attente e meno capaci di difendersi.