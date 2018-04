Terribile incidente: auto con 5 ragazzi si ribalta Illesi fortunatamente gli occupanti

Tanta paura e per fortuna nessuna conseguenza negativa dopo un rocambolesco incidente avvenuto in piena notte a Marcianise. Erano circa le 4 quando i residenti del rione Madonna della Libera sono stati svegliati da un boato fortissimo e si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse accaduto.

Una vettura con a bordo 5 ragazzi si era ribaltata in pieno rione, e l'urto era stato davvero fortissimo.

Secondo le ricostruzioni l'auto dei ragazzi, che probabilmente stavano facendo ritorno a casa dopo una notte trascorsa in un locale poco lontano, viaggiava a velocità molto sostenuta, quando ha urtato con uno degli pneumatici un marciapiede.

L'urto e la forte velocità hanno fatto in modo che l'auto in corsa si ribaltasse di 180 gradi. Vedendo quella scena per alcuni istanti si è temuto il peggio per gli occupanti dell'automobile, l'urto era stato davvero terribile. A poco a poco però, i residenti del rione hanno visto uscire tutti e cinque gli occupanti dell'auto con le loro gambe, fortunatamente illesi. Tant'è che i ragazzi, superata la paura, si sono messi al lavoro per rimettere l'auto in posizione normale e poi sono anche riusciti ad andare via a bordo dell'auto, tra lo stupore dei residenti affacciati ad osservare la scena.

