Scende dall'auto e ruba una transenna: "Cose da pazzi" Il furto in tutta tranquillità in pieno centro

Complici i social network negli ultimi anni si è diffusa una strana passione, in particolare tra gli studenti universitari fuori sede: rubare segnaletica stradale, cartelli e birilli in particolare, e decorarci le spartane case studenti. Ma non trattandosi per ovvie ragioni di uno studente universitario, il furto perpetrato ad Aversa ha dell'incredibile. In via Roma infatti, all'altezza di un noto bar della zona, un uomo di mezza età, immortalato dalle videocamere di sorveglianza, si è fermato con la sua auto, è sceso, e in tutta tranquillità ha preso una transenna solitamente utilizzata per delimitare l'isola pedonale, l'ha caricata sulla sua automobile ed è ripartito.

“Cose da pazzi” – scrive allibito il vicesindaco Michele Ronza su Facebook, postando le foto dell’accaduto -. “Amministrare una città – sostiene, da parte sua, il sindaco Enrico De Cristofaro – è un un compito gravoso al quale non mi sottraggo, ma si resta sconcertati ed arrabbiati quando si verificano certi fatti incresciosi, quando si osserva un individuo inqualificabile rubare una transenna a via Roma”.

Grazie all'utilizzo e al funzionamento delle videocamere di sicurezza, tuttavia, gli agenti della Polizia Municipale si sono detti convinti di riuscire a risalire al responsabile.