Precipita dal balcone di casa: grave un 40enne I carabinieri vagliano varie ipotesi: la più accreditata è quella del tentato suicidio

Paura a Casagiove, in provincia di Caserta, dove un uomo di quarant'anni, V.G., è precipitato dal balcone della sua abitazione schiantandosi al suolo. Il fatto è accaduto alle prime ore del mattino in viale Trieste, arteria che dalla zona dell'ospedale Militare posto in zona porta in piazza Silvagni. La palazzina da dove il 40enne è precipitato si trova proprio in quello slargo. Qualcuno ha notato la scena ed ha visto il volo del 40enne e poi lo schianto al suolo e subito, senza alcuna esitazione ha dato l'allarme contattando i sanitari del 118. Arrivati in zona hanno prelevato l'uomo portandolo in ambulanza in ospedale, in condizioni gravissime vista la violenza dello schianto. Sul caso stanno indagando i carabinieri: i militari stanno vagliando e verificando varie ipotesi, ma al momento lo scenario più accreditato è quello del tentato suicidio, di cui sarebbero ancora ignote le motivazioni. L'uomo è sposato ed ha un figlio ed è molto conosciuto nel paese della provincia di Caserta. Molti infatti ne seguono le sorti col fiato sospeso.