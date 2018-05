Crack e 4000 euro in contanti: arrestati in due Hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati

Nella serata di venerdì 4 maggio 2018, in Marcianise, la Polizia di Stato di Caserta ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di Michele I.,36anni , pregiudicato per rapine commesse a mano armata in danno di esercizi commerciali e Andrea B. ,36anni, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Entrambi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “CRAK”. A seguito di attività info-investigativa, personale della locale Squadra Mobile si è recato presso l’abitazione di uno dei due per procedere a perquisizione domiciliare. Giunti sul posto, dopo avere individuato l’appartamento situato al primo piano, e raggiunta la porta di ingresso, non ricevendo risposta all’intimazione di aprire, gli agenti hanno prontamente deciso di dividersi ed andare anche nella parte posteriore dello stabile, al fine di evitare che gli occupanti della casa si dessero alla fuga da vie secondarie. Ed infatti, gli operatori della Squadra Mobile hanno immediatamente intercettato e bloccato uno dei due , mentre cercava di scappare dal balcone, temendo di essere arrestato una volta colto in flagranza. Solo dopo avere bloccato il suo complice vistosi ormai senza vie di fuga, ha deciso di collaborare, aprendo la porta per far accedere in casa la Polizia. Una volta all’interno dell’appartamento, a seguito di un’accurata perquisizione, sono state rinvenute 45 dosi di sostanza stupefacente del tipo Crak, contenute in bustine di cellophane termo sigillate per un peso totale di 13.43 gr. ed un bilancino di precisione digitale, inoltre, all’interno del materasso del letto, ben nascoste, sono state trovate due mazzette di banconote del valore complessivo di 4000 euro, sicuro provento dell’attività illecita svolta dai due. Tutto quanto rinvenuto dal personale operante è stato debitamente sequestrato e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso il carcere di S. Maria C.V