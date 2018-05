Investe un extracomunitario e scappa: caccia all'auto pirata L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

Dopo il tragico caso di Casal di Principe, dove un immigrato è stato investito e ucciso da un auto mentre attraversava la strada, a distanza di poche ore si è verificato un episodio simile a Gricignano. In via Aversa un uomo, extracomunitario è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. A differenza del caso di Casal Di Principe, tuttavia, stavolta l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso alla vittima dopo averla investita, ed è fuggito a forte velocità facendo perdere le proprie tracce, lasciando l'extracomunitario ferito riverso in terra sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Una volta arrivata l'ambulanza all'uomo sono state prestate le prime cure ed è poi stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa. I sanitari del nosocomio cittadino hanno curato l'uomo che non è in pericolo di vita, ma si attendono gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto per comprendere l'entità dei danni riportati nell'urto. Proprio il cittadino extracomunitario ha fornito la sua versione ai carabinieri raccontando di essere stato investito e di aver visto l'auto che lo ha centrato allontanarsi a forte velocità. I militari dell'Arma sono ora alla ricerca dell'auto pirata che ha investito l'extracomunitario.