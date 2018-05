Paura al Comune: armato di spranga minaccia dipendente Voleva protestare per una multa ricevuta

Paura al Comune di Marcianise questa mattina dove un uomo è entrato visibilmente alterato e armato di una spranga di ferro, minacciando un dipendente e colpendo un citofono, distruggendolo.

Rabbia che sarebbe stata scatenata dopo una sanzione che gli era stata elevata dai vigili urbani del comune. L'uomo è un ambulante che vende abiti usati e un mese fa fu sanzionato mentre lavorava, durante il blitz della municipale a Parco Primavera: in quel caso uno dei vigili urbani fu anche aggredito da un altro giovane che lavorava in una delle bancarelle. Il ragazzo poi fo fermato e portato in caserma. L'ambulante, che non era presente in quel momento, si beccò comunque una multa, che in questi giorni gli è stata recapitata a casa. Multa evidentemente ritenuta ingiusta dall'uomo. In mattinata ha tentato di far valere le sue ragioni in Comune, ma subito ha dato in escandescenze brandendo la mazza di ferro e minacciando un dipendente comunale dell'ufficio commerciale, distruggendo poi il citofono interno. Subito sono intervenuti sul posto proprio i vigili urbani, che lo hanno fermato, lo hanno identificato e infine l'hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.