Senza assicurazione e senza patente aggredisce i carabinieri Fermato a Frignano e arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Marcellino, in Frignano (Ce), hanno tratto in arresto, Gennaro C. 32enne del luogo. L’uomo, mentre percorreva Corso Europa di San Marcellino a bordo di autovettura Fiat 500, alla vista dei militari dell’Arma, che gli hanno intimato l’alt per sottoporlo a controllo, ha accelerato e con manovra repentina si è dato alla fuga. Dopo un prolungato inseguimento, conclusosi in Piazza della Repubblica, nel comune di Frignano (ce), il 32enne, è stato raggiunto e bloccato. L'uomo sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, nella circostanza ha opposto una energica resistenza spintonandoli i Carabinieri e tentando ulteriormente di divincolarsi. Definitivamente bloccato è stato, quindi tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

L’autovettura, risultata priva di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’arrestato è stata sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida.