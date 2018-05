Entrano in un bar e prendono a schiaffi il titolare Non hanno chiesto soldi o rubato nulla

Entrano in un bar, vanno diretti dal titolare, lo prendono a schiaffi e se ne fatto. E' quanto accaduto domenica pomeriggio a Santa Maria Capua Vetere in un bar vicino all'anfiteatro, in Piazza Adamo. Due le persone che sono entrate all'interno dell'esercizio commerciale colpendo il titolare al volto con schiaffi. Dalle ricostruzioni emergerebbe anche che i due non hanno preso assolutamente nulla, né soldi né altro all'interno del bar: si sono limitati ad aggredire fisicamente il titolare. Dettagli che porterebbero a scartare l'ipotesi della tentata rapina, sebbene rimangano poco chiare le motivazioni dell'aggressione. Tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 15, e il bar era discretamente affollato da persone presenti per guardare in compagnia le gare del campionato italiano di calcio. Il raid è stato velocissimo: sono entrati e hanno puntato il titolare prendendolo a schiaffi, andando subito via per far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto è infatti arrivata la polizia che ha ascoltato sia il titolare del bar che gli avventori che erano presenti in quel momento all'interno dell'esercizio commerciale e che hanno assistito alla scena. Ancora oscure dunque le motivazioni del raid. Per fortuna tuttavia per il titolare del bar nessuna conseguenza fisica: l'uomo non è dovuto neppure andare in ospedale o ricorrere a cure sanitarie.