Passeggero picchia e ferisce autista di un autobus L'uomo è stato soccorso dal personale di un'ambulanza

Tensione a Caserta davanti alla stazione nella serata di ieri, con l'autista di un autobus che è stato picchiato da un viaggiatore per motivi che sono al momento sconosciuti ma che in ogni caso dovrebbero essere futili. Immediatamente sono stati contattati i Carabinieri della Compagnia di Caserta che sono al lavoro per chiarire i dettagli dell'episodio, la dinamica e i motivi per cui il viaggiatore si è scagliato contro l'autista dell'autobus picchiandolo e ferendolo. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per prestare i soccorsi al malcapitato che tuttavia, fortunatamente, sembra non abbia riportato pesanti conseguenze dal pestaggio visto che non è stato necessario trasportarlo in ospedale e che sono bastate le cure mediche prestate sul posto.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere in provincia di Caserta come in altri paesi della Campania: più volte passeggeri senza biglietto o in stato di alterazione si sono resi protagonisti di episodi simili, aggredendo controllori che chiedevano di mostrare il titolo di viaggio o gli autisti per motivi futili.

Un tema che andrebbe affrontato seriamente per i lavoratori che ogni giorno prestano servizio sui mezzi pubblici.