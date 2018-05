Donna accoltella il marito: è gravissimo Al termine di una lite lo ha colpito con due fendenti all'addome

Paura questa mattina a Caserta dopo una lite familiare sfociata in un atto di violenza nei confronti di un uomo. Un 40enne, residente in città ma originario della Polonia, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano del capoluogo in grazi condizioni, e si trova in questo momento in sala operatoria. L'uomo è stato colpito da due coltellate che sono state inferte, stando alle prime ricostruzioni sul caso, da sua moglie, al termine di una lite furibonda, scoppiata poco prima delle 8 di questa mattina in casa loro e culminata con il ferimento dell'uomo. L'episodio è avvenuto all'interno di un appartamento sito in pieno centro a Caserta, in via Cesare Battisti. L'alterco si sarebbe protratto fino all'accoltellamento, con la donna che stando ai primi accertamenti avrebbe preso l'arma forse per difendersi dal marito, sferrandogli due colpi all'addome.

L'uomo è stato portato subito al pronto soccorso del nosocomio cittadino dove i sanitari, resisi conto della gravità della situazione, hanno deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Naturalmente allo stato la prognosi è riservata. Al lavoro sul posto le forze dell'ordine per cercare di chiarire le dinamiche dell'accaduto.