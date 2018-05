In auto con 20mila euro di abiti rubati: arrestato I carabinieri che l'hanno fermato hanno notato che l'auto era stracolma di vestiti

I Carabinieri della Stazione di Baia Domizia, hanno tratto in arresto, per furto aggravato, Stefano B., 42anni di Napoli Secondigliano. L’uomo, è stato controllato sulla SS. Domiziana km.7+600 mentre viaggiava a bordo di autovettura Fiat Punto. A seguito di una perquisizione veicolare i militari dell’Arma hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, numerosi capi di vestiario di varie marche che, a seguito di approfonditi accertamenti sono risultati essere stati asportati, poco prima, da un negozio di abbigliamento ubicato in Cellole (Ce). La refurtiva, del valore di €.20.000,00 circa, è stata restituita avente diritto. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo